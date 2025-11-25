Gandeng OCBC, GEGI Luncurkan Asuransi Perjalanan di Aplikasi OCBC Mobile

jpnn.com, JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia untuk bepergian terus meningkat dari tahuh ke tahun. Terlihat dari data BPS Juli 2025 bahwa jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada Juli 2025 tercatat melonjak 29,72 persen dibandingkan Juli 2024.

Kenaikan mobilitas ini turut mendorong pertumbuhan permintaan asuransi perjalanan sebagai perlindungan dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan agar perjalanan aman, tenang dan nyaman.

Marketing Director Great Eastern General Indonesia (GEGI) Linggawati Tok mengatakan travelling kini sudah menjadi gaya hidup. Oleh karenanya, kebutuhan perlindungan selama perjalanan ikut meningkat.

Baca Juga: Great Eastern Life Indonesia Luncurkan Great FinChamp di Bulan Inklusi Keuangan 2025

"Asuransi perjalanan yang komprehensif akan memberikan ketenangan dalam perjalanan, baik bepergian sendiri maupun bersama keluarga untuk berlibur, atau untuk tujuan bisnis," ujarnya.

GEGI mencatat potensi besar pada pasar travel insurance. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan luar negeri warga negara Indonesia (WNI) mencapai 8,5 juta perjalanan pada 2024, dengan destinasi favorit Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan.

Proyeksinya meningkat menjadi 10 sampai 11 juta perjalanan pada tahun ini. Untuk itu, produk Travel Insurance GEGI hadir sebagai solusi kebutuhan perlindungan perjalanan yang makin meningkat.

Melalui kolaborasi terbaru dengan OCBC, Travel Insurance GEGI kini dapat dibeli langsung melalui aplikasi OCBC Mobile, memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi Nasabah OCBC.

"Hadirnya Travel Insurance GEGI menjadi pintu untuk memperluas jangkauan layanan dan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan perlindungan perjalanan hanya lewat satu aplikasi,” ujar Linggawati Tok.