Gandeng Organisasi Mitra, TP PKK Pusat Gelar Bakti Kesehatan untuk Peringati Hari Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat menggelar acara Bakti Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan TP PKK Pusat berkolaborasi dengan TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Posyandu, Seruni Kabinet Merah Putih (KMP), Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi), Baznas DKI Jakarta, serta sejumlah organisasi terkait lainnya dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97 Tahun 2025.

Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan teknis dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Baca Juga: Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian Ingatkan Kader Posyandu Jalankan 6 Pelayanan Dasar

Kegiatan ini diisi dengan operasi katarak gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta penyaluran bantuan kacamata.

Pada pelaksanaannya, tercatat sebanyak 110 peserta memanfaatkan layanan operasi katarak gratis.

“Saya mengucapkan terima kasih ke segala pihak yang sudah ikut bergabung dan bekerja keras melaksanakan kegiatan ini. Karena kami tahu persiapannya ini tidak mudah,” ujar Tri dalam keterangannya, Kamis (11/12).

Baca Juga: Tri Tito Karnavian Dorong PKK Bersinergi dengan Pemda Dukung Kesejahteraan Masyarakat

Dia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah lainnya, terutama di wilayah yang tengah mengalami bencana.

Sejalan dengan tujuan TP PKK, Tri juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh kader PKK dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.