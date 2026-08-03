Gandeng PANDI, Fadli Zon Dorong Digitalisasi Aksara Nusantara demi Jaga Identitas Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) melakukan pertemuan dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) di Gedung E Kementerian Kebudayaan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Pertemuan itu untuk membahas rencana kolaborasi PANDI dan Kementerian Kebudayaan dalam menyemarakkan Hari Aksara Internasional melalui kegiatan yang mendorong masyarakat untuk mengenal, menggunakan, dan menghidupkan kembali aksara Nusantara.

Selain itu, mereka juga mengadakan lomba menulis dongeng anak beraksara Nusantara. Lomba itu diharapkan bisa menjadi ruang partisipasi publik, khususnya bagi generasi muda, pelajar, komunitas budaya, pegiat literasi, dan masyarakat luas.

Melalui format dongeng anak, aksara Nusantara diperkenalkan dengan pendekatan yang kreatif, edukatif, dan dekat dengan keluarga.

Fadli Zon juga menekankan pentingnya digitalisasi aksara Nusantara sebagai bagian dari upaya menjaga identitas bangsa.

“Pertemuan ini membahas inisiatif digitalisasi aksara Nusantara sebagai upaya untuk menjaga dan merawat identitas bangsa, melalui domain .id yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami juga membahas terkait inisiatif peluncuran domain dan lomba menulis dongeng anak menggunakan Aksara Nusantara di ruang digital,” ujar Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dalam siaran persnya, Senin (3/8).

Dia mengapresiasi inisiatif yang berkontribusi terhadap pemajuan kebudayaan, khususnya dalam menjadikan aksara Nusantara sebagai warisan budaya yang hidup (living heritage).

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“Kami mengapresiasi berbagai inisiatif yang dapat berkontribusi dalam menjaga dan merawat identitas budaya bangsa. Kami juga berharap inisiatif ini dapat mendorong Aksara Nusantara sebagai living heritage untuk semakin hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman,” tambah Fadli Zon.

Ketua PANDI Isnawan Aslam menyampaikan bahwa lomba menulis dongeng anak beraksara Nusantara merupakan bagian dari komitmen PANDI untuk mendukung pemanfaatan aksara lokal di ruang digital.