Gandeng Paras Kharisma, VES Hadirkan Koleksi Solace in Bloom

Senin, 01 Desember 2025 – 16:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Brand womenswear ready-to-wear dengan karakter chic, elegan, dan terinspirasi dari Korean fashion, VES menggadeng Paras Kharisma dengan meluncurkan koleksi Solace in Bloom.

Peluncuran koleksi itu sekaligus menandai dibukanya butik pertama mereka di Lantai 1F LOTTE Mall Jakarta Selatan.

Adapun koleksi Solace in Bloom menjadi koleksi kolaborasi pertama VES sekaligus keempat yang dirilis sepanjang 2025.

Kolaborasi itu digarap sejak Juni 2025 dengan didampingi oleh TBF Consultant, mulai dari penentuan tema, brand development, fabric selection, sample review, hingga konsep branding.

Menariknya, koleksi itu merepresentasikan perpaduan ketenangan dan energi ceria yang identik dengan pencinta K-Pop dan K-Drama, diterjemahkan ke dalam palet hangat dan festive dengan sentuhan Natal, elegan, lembut, tetapi tetap youthful.

Total ada 8 SKU yang memadukan daily wear dengan estetika desain khas VES yang simply elegant dan effortless chic.

"Solace in Bloom terinspirasi oleh jiwa K-popers yang selalu ceria—dan rasa berbunga-bunga setiap menonton K-Drama. Kami padukan dengan sentuhan Christmas yang hangat dan ceria agar koleksi ini terasa festive namun tetap elegan," ujar pemilik VES, Veronika Elisa Setiawati kepada awak media.

Material yang digunakan dalam koleksi tersebut meliputi semi wool, twill, embroidery cotton, lace, dan tweed.