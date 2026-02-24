Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gandeng Pelaku Usaha Travel, BSI Luncurkan Tabungan Umrah

Selasa, 24 Februari 2026 – 11:00 WIB
Gandeng Pelaku Usaha Travel, BSI Luncurkan Tabungan Umrah - JPNN.COM
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan produk BSI Tabungan Umrah. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan produk BSI Tabungan Umrah, pada Senin (23/2).

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna menuturkan sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, BSI melihat pasar umrah yang bergerak ke segmen yang lebih muda.

Tak lagi didominasi generasi baby boomers, milenial dan Gen Z saat ini mulai merencanakan perjalanan spiritual sejak dini.

Baca Juga:

Sehingga pendekatan kepada generasi Milenial dan Gen-Z dilakukan dengan edukasi dan literasi agar mereka dapat mewujudkan mimpinya dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis perencanaan keuangan.

Anton menyebut perubahan ini sebagai sinyal kuat bagi industri perbankan syariah untuk masuk lebih dalam ke sektor Islamic ecosystem, terutama halal lifestyle.

“Halal lifestyle kini menjadi gaya hidup, termasuk umrah dan wisata religi. Ini peluang bagi Bank untuk memfasilitasi atau menjembatani keinginan ibadah dengan perencanaan keuangan yang matang dan aman,” ujarnya.

Baca Juga:

Karena itu, BSI menghadirkan BSI Tabungan Umrah sebagai solusi end to end perjalanan ibadah, mulai dari menabung, pembelian paket umrah, hingga transaksi di Tanah Suci dengan menggunakan BSI Debit Mabrur.

Produk BSI Tabungan Umrah bisa dimanfaatkan calon jemaah yang memiliki keterbatasan finansial maupun membutuhkan kesiapan perencanaan yang lebih matang.

BSI optimistis dapat memperluas inklusi keuangan syariah sekaligus mendukung lahirnya generasi muda yang lebih siap secara spiritual dan finansial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BSI  Bank Syariah Indonesia  umrah  Travel  pelaku usaha 
BERITA BSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp