Gandeng Pelaku Usaha Travel, BSI Luncurkan Tabungan Umrah

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan produk BSI Tabungan Umrah, pada Senin (23/2).

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna menuturkan sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, BSI melihat pasar umrah yang bergerak ke segmen yang lebih muda.

Tak lagi didominasi generasi baby boomers, milenial dan Gen Z saat ini mulai merencanakan perjalanan spiritual sejak dini.

Sehingga pendekatan kepada generasi Milenial dan Gen-Z dilakukan dengan edukasi dan literasi agar mereka dapat mewujudkan mimpinya dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis perencanaan keuangan.

Anton menyebut perubahan ini sebagai sinyal kuat bagi industri perbankan syariah untuk masuk lebih dalam ke sektor Islamic ecosystem, terutama halal lifestyle.

“Halal lifestyle kini menjadi gaya hidup, termasuk umrah dan wisata religi. Ini peluang bagi Bank untuk memfasilitasi atau menjembatani keinginan ibadah dengan perencanaan keuangan yang matang dan aman,” ujarnya.

Karena itu, BSI menghadirkan BSI Tabungan Umrah sebagai solusi end to end perjalanan ibadah, mulai dari menabung, pembelian paket umrah, hingga transaksi di Tanah Suci dengan menggunakan BSI Debit Mabrur.

Produk BSI Tabungan Umrah bisa dimanfaatkan calon jemaah yang memiliki keterbatasan finansial maupun membutuhkan kesiapan perencanaan yang lebih matang.