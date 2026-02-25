Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Gandeng Pemda di Makassar dan Malang, Bea Cukai Dorong UMKM Siap Ekspor

Rabu, 25 Februari 2026 – 17:13 WIB
Gandeng Pemda di Makassar dan Malang, Bea Cukai Dorong UMKM Siap Ekspor - JPNN.COM
Bea Cukai Malang bersinergi dengan pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan Market Insight bertajuk 'UMKM Go Los Angeles' pada Rabu (18/2). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Di tengah ketatnya persaingan global, banyak pelaku UMKM sebenarnya memiliki produk berkualitas, tetapi terkendala akses informasi pasar, jejaring internasional, hingga pemahaman prosedur ekspor yang kerap dianggap rumit.

Tanpa pendampingan yang konkret dan kolaborasi yang berjalan beriringan, potensi ekspor tersebut sulit berkembang optimal.

 Karena itu, Bea Cukai bergandengan tangan (hand in hand) dengan pemerintah daerah (pemda) mengupayakan agar UMKM matang secara administratif dan strategi pasar.

Baca Juga:

Pendekatan ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi kebijakan di daerah serta pembekalan langsung mengenai peluang pasar global. 

Di Makassar, Bea Cukai Makassar menghadiri Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar di Hotel Almadera Makassar pada Selasa (3/2).

 Forum ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dengan tema 'Penguatan, Sinergitas, dan Regulasi dalam Optimalisasi Penataan Sektor Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar'. 

Baca Juga:

Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program dan kebijakan antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan, khususnya dalam mendorong pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. 

Melalui kolaborasi kebijakan, fasilitasi perdagangan, dan dukungan regulasi yang kondusif, diharapkan UMKM Kota Makassar semakin berdaya saing dan mampu memperluas akses pasar. 

Bea Cukai bergandengan tangan dengan pemda mengupayakan agar UMKM matang secara administratif dan strategi pasar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  Pemda  UMKM  ekspor  Malang  Makassar  produk lokal 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp