Gandeng Perusahaan Brasil, Pertamina Perkuat Strategi Percepat Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan Brasil, Fluxus Holding S.A. tentang eksplorasi peluang kerja sama di sektor energi.

Kemitraan ini menjadi upaya Pertamina dalam memperkuat strateginya untuk mendukung target visi Asta Cita Pemerintah dalam ketahanan energi nasional.

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Penandatanganan dan pertukaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Lula da Silva ke Indonesia dan menandai babak baru dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Brasil menuju kemitraan strategis yang lebih komprehensif dan saling menguntungkan.

Presiden Prabowo menyampaikan harapan terkait penandatanganan empat persetujuan dan kesepahaman yang dinilai cukup penting.

"Saya berharap ini bukti bahwa kita telah bekerja cepat,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari siaran pers dari BPMI Setpres.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina menjadi bagian dari langkah Presiden Prabowo untuk membangun kemitraan strategis yang lebih komprehensif dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Brasil.

Menurut Simon, Pertamina dan Fluxus Holding S.A akan mengeksplorasi berbagai peluang bisnis di sektor energi, terutama dalam pengembangan energi rendah karbon.