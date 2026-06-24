Gandeng PH Lokal, Show Token Siap Dukung Lebih dari 20 Proyek Film

jpnn.com, JAKARTA - Show Token, perusahaan hiburan generasi baru (next-generation entertainment enterprise) berskala global yang mengintegrasikan teknologi blockchain dengan industri hiburan, secara resmi mengumumkan ekspansi ke pasar Indonesia pada 26 Juni 2026 mendatang.

Langkah strategis ini ditandai dengan komitmen pendanaan masif senilai $100 juta yang disiapkan khusus untuk menyuntik industri ekonomi kreatif dan memodernisasi ekosistem hiburan di Asia Tenggara, dengan fokus utama di Indonesia.

Sebagai bentuk realisasi nyata dari komitmen investasi tersebut, Show Token secara progresif menggandeng sejumlah rumah produksi (PH) lokal terkemuka di Indonesia, termasuk MVP dan A&Z Films.

Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi besar industri sinema nasional dengan sistem pendanaan terdesentralisasi (decentralized funding) berbasis Web3 yang transparan, efisien, dan inklusif.

Melalui kemitraan jangka panjang ini, Show Token berkomitmen penuh untuk mendukung lebih dari 20 proyek film kolaboratif, yang diawali oleh 4 lini film perdana yang telah dikonfirmasi; meliputi Cerita Lila dan Sihir Tanah Kubur bersama MVP, serta Pemikat Jiwa dan Munafik bersama A&Z Films.

Langkah progresif berskala besar ini menjadi bukti nyata bagaimana model bisnis Show Token mampu memperluas cakupan ekosistem kekayaan intelektual (IP ecosystem) secara masif, sekaligus menyerap talenta-talenta terbaik di industri kreatif nasional.

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Chief Operating Officer (COO) Show Token, Joshua Khubani, menyatakan bahwa masuknya token global ini ke Indonesia bukan sekadar memperluas pasar, melainkan membawa dampak ekonomi riil.

Menurutnya, kehadiran Show Token di Indonesia membawa misi besar untuk mendemokratisasi pendanaan industri kreatif lokal agar lebih inklusif dan terbuka.