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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gandeng PIK2, Tourism Malaysia Kenalkan Wisata Lewat Kuliner & Sediakan Diskon Menu

Kamis, 11 Juni 2026 – 14:37 WIB
Gandeng PIK2, Tourism Malaysia Kenalkan Wisata Lewat Kuliner & Sediakan Diskon Menu - JPNN.COM
Tourism Malaysia menggandeng PIK2 dalam upaya memperkenalkan wisata lewat kuliner. Foto: PIK2.

jpnn.com - JAKARTA - Malaysia punya cara menarik untuk mempromosikan pariwisatanya kepada masyarakat Indonesia.

Melalui Tourism Malaysia, Negeri Jiran itu tidak hanya memperkenalkan destinasi wisatanya, tetapi juga menghadirkan pengalaman kuliner autentik lewat program Flavours of Malaysia 2026 di Penang Restaurant, Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Program kuliner itu berlangsung pada 5–15 Juni 2026. Dalam event itu, pengunjung bisa menikmati berbagai menu khas Malaysia, sekaligus mengenal lebih dekat budaya Negeri Jiran melalui makanan.

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Ketua Pengarah Tourism Malaysia Mohd Amirul Rizal bin Abdul Rahim mengatakan kuliner menjadi bagian penting dalam promosi pariwisata. Menurut dia, makanan mampu menjadi jembatan budaya yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Wisatawan yang datang ke suatu negara biasanya ingin merasakan makanan autentik yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat,” katanya.

Mohd Amirul Rizal menjelaskan wisatawan Indonesia yang datang ke Malaysia tidak hanya mencari destinasi populer. Sebab, banyak di antara wisatawan itu juga ingin menikmati kuliner lokal yang mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia.

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Oleh karena itu, Tourism Malaysia menjadikan gastronomi sebagai salah satu fokus promosi pariwisata. Lewat Flavours of Malaysia 2026, publik Jakarta diajak mencicipi sejumlah hidangan ikonis tanpa harus terbang ke Malaysia.

Beberapa menu yang diperkenalkan pada Flavours of Malaysia 2026, antara lain, nasi lemak, satay, roti canai, char kway teow, serta kuliner khas Penang, Sabah, dan Sarawak.

Gandeng PIK2, Tourism Malaysia memperkenalkan wisata lewat kuliner dan sediakan diskon menu.

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TAGS   PIK2  tourism malaysia  Wisata  Destinasi Wisata  pariwisata  Pantai Indah Kapuk 2 
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