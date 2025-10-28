Gandeng PP UMI, BKOW Sumsel Siap Majukan UMKM Perempuan Lewat Wastra Daerah

Selasa, 28 Oktober 2025 – 16:17 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Ketua BKOW Sumatera Selatan, Lidyawati Cik Ujang menegaskan akan mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan dalam menjalankan bisnisnya.

Hal itu diungkapkan Lidyawati pada peringatan HUT ke-4 Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PP UMI) di Palembang Icon Mall, Senin (27/10/2025).

Peringatan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah dalam membangkitkan sektor ekonomi berbasis lokal.

Lidyawati mengapresiasi kiprah PP UMI yang dinilai konsisten dalam mendorong lahirnya perempuan tangguh di bidang usaha dan pelestarian wastra Sumsel.

“Tema ‘Cinta Wastra Cinta Sumatera Selatan’ menjadi pengingat bahwa cinta terhadap budaya daerah juga bisa menjadi kekuatan ekonomi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, BKOW Sumsel siap mendukung gerakan kolaboratif dengan berbagai organisasi untuk memperluas akses perempuan terhadap pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran produk UMKM.

“Perempuan bukan sekadar pelaku usaha, tetapi juga agen perubahan yang mampu mengangkat citra daerah melalui produk lokal,” ujar Lidyawati.

Sementara itu, Ketua DPW PP UMI Sumsel Rety Septika menjelaskan sejak berdiri pada 2021, PP UMI berkomitmen memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro agar naik kelas dan siap bersaing di pasar digital.