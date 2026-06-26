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JPNN.com - Nasional - Hukum

Gandeng PPATK, Polri Bidik Pasal Pencucian Uang di Kasus Judol Rp 13,9 T Hayam Wuruk

Jumat, 26 Juni 2026 – 19:05 WIB
Gandeng PPATK, Polri Bidik Pasal Pencucian Uang di Kasus Judol Rp 13,9 T Hayam Wuruk - JPNN.COM
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra (tengah) berbicara dalam konferensi pers terkait kasus judi online (judol) internasional di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (26/6/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tengah menelusuri aliran dana jumbo senilai Rp 13,9 triliun terkait jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, mengatakan penyidik telah mendalami keterlibatan empat warga negara Indonesia (WNI), yakni MAP, BT, DFA, dan DA, yang diduga berperan dalam operasional jaringan perjudian daring tersebut.

Dalam proses penyidikan, Dittipidum bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis transaksi keuangan para tersangka.

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“Di mana yang WNI ini menggunakan rekening bank dalam negeri,” kata Wira.

Dari hasil analisis, penyidik menemukan rekening yang digunakan untuk mendukung operasional perjudian daring dan menyita uang sebesar Rp 8,5 miliar.

Selain itu, penyidik juga menyita berbagai mata uang asing, antara lain dolar Amerika Serikat, dolar Selandia Baru, baht Thailand, dong Vietnam, riel Kamboja, riyal Arab Saudi, rial Oman, dirham Uni Emirat Arab, rupee India, ringgit Malaysia, peso Filipina, dan yen Jepang.

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“Apabila mata uang asing tersebut dikonversi, totalnya mencapai kurang lebih Rp245 juta,” ujarnya.

Wira mengatakan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri juga telah memeriksa sejumlah barang bukti elektronik, termasuk laptop yang disita dalam pengungkapan kasus tersebut.

Bareskrim Polri tengah menelusuri aliran dana jumbo senilai Rp 13,9 triliun terkait jaringan perjudian daring internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta.

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TAGS   jaringan judi online  judi online  jaringan judi online internasional  Bareskrim Polri  kasus judol Hayam Wuruk 

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