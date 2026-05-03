Gandeng PT AI Indonesia, ICE BSD Hadirkan PetFest.AI

jpnn.com, BSD CITY - PT Indonesia International Expo (IIE), pengelola Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, menghadirkan inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam ajang PetFest 2026 melalui kolaborasi dengan PT AI Indonesia.

Inovasi tersebut diwujudkan dalam platform PetFest.AI yang digunakan untuk mendukung pengalaman pengunjung selama PetFest 2026 pada 1–3 Mei 2026 di Hall 810 ICE BSD City, Tangerang.

PetFest 2026 merupakan salah satu festival hewan peliharaan terbesar di Indonesia yang tahun ini mengusung tema “Petropolis”, yakni konsep kota modern yang dirancang khusus untuk hewan peliharaan.

Ajang ini tidak hanya untuk pemilik hewan peliharaan, tetapi juga komunitas pecinta kucing dan anjing, serta pelaku industri pet care yang terus berkembang di Indonesia.

Beragam kegiatan dihadirkan, mulai dari pameran produk, kompetisi, edukasi, hingga program adopsi hewan.

Melalui kolaborasi ini, PT AI Indonesia memperkenalkan PetFest.AI sebagai platform berbasis WhatsApp yang dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi pengunjung secara cepat, akurat, dan interaktif. Kehadiran teknologi ini menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan pengalaman fisik dan digital dalam penyelenggaraan acara berskala besar.

PetFest.AI membuka ruang interaksi dua arah antara pengunjung dan sistem AI selama 24 jam penuh.

Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengunjung untuk memperoleh informasi kapan pun dibutuhkan, tanpa terbatas pada waktu operasional acara.