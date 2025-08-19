Gandeng PT BRA, Bank Rakyat Malaysia Perluas Layanan Keuangan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kumpulan Bank Kerja Sama Rakyat Malaysia Berhad (BKRM) atau Bank Rakyat bersama PT Bathi Rakyat Abadi (PT BRA) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis memperkuat kerja sama sektor swasta Indonesia–Malaysia sekaligus menandai ekspansi internasional pertama Bank Rakyat setelah lebih dari enam dekade berdiri.

Penandatanganan MoU ini menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral, memperluas akses keuangan, serta menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, Datuk Ewon Benedick, menyebut kerja sama ini mencerminkan aspirasi bersama kedua negara dalam memperkuat gerakan koperasi lintas batas.

“Kolaborasi ini adalah komitmen bersama membangun sistem keuangan inklusif yang memberdayakan masyarakat, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan peluang bagi komunitas di kedua negara,” ujarnya.

Pengerusi Bank Rakyat, Datuk Mohd Irwan Mohd Mubarak menambahkan, kerja sama ini membuka peluang bisnis baru sekaligus memperkokoh peran Bank Rakyat sebagai pelopor keuangan koperasi.

Baca Juga: AgenBRILink Bikin Petani di Gowa Dekat dengan Akses Layanan Keuangan

Hingga akhir 2024, BKRM tercatat memiliki total aset sebesar RM122,92 miliar dan berada di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia.

Sementara itu, PT BRA dibentuk sebagai mitra strategis untuk mendukung percepatan ekspansi bisnis BKRM di Indonesia.