Gandeng Raisa dan Eross Candra, iForte-Protelindo Group Merilis Lagu Cahaya Hati

jpnn.com, JAKARTA - Forte dan Protelindo Group meluncurkan lagu terbaru berjudul Cahaya Hati kepada publik.

Lagu baru itu sebagai kelanjutan dari karya musik Inspirasi Diri yang dirilis pada 2024 lalu.

Lagu itu diproduseri dan diaransemen oleh Eross Candra dengan lirik yang ditulis oleh Silvi Liswanda, Vice President Director & Deputy CEO iForte.

Karya itu menjadi refleksi mengenai perjalanan hidup, kekuatan untuk bangkit menghadapi berbagai tantangan, bersinergi, percaya adanya harapan dan rencana terbaik di setiap perjalanan kehidupan.

Dalam proses produksi iForte dan Protelindo Group menggadeng sejumlah musisi ternama Indonesia.

Raisa sebagai vokalis utama, duet gitaris Eross Candra dan Joey Penny, pechanting Nusantara Yuyun Arfah, choir Batavia Madrigal Singers dengan konduktor Avip Priatna, pianis Elwin Hendrijanto, serta musisi tradisional yang dipimpin oleh Dunung Basuki yang memainkan tujuh alat musik tradisional Indonesia yaitu Fu, Sape, Siter Jawa, Kendang Jawa, Kendang Sunda, Rebab Jawa, dan Dol.

Keterlibatan para seniman itu mencerminkan keberagaman budaya Indonesia dan semangat kolaborasi yang terus diusung iForte dan Protelindo Group dalam menghadirkan karya yang inspiratif.

Tidak hanya dekat dengan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) berupa pelestarian budaya Indonesia yang mencakup penghormatan penggunaan instrumen adat nusantara, pemberdayaan sumber daya kreatif.