Gandeng Raja Susu, Danone SN Indonesia Hadirkan Store di PIK 2

jpnn.com, JAKARTA - Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia berkolaborasi dengan Raja Susu meluncurkan 'Raja Susu Flagship Store didukung oleh Danone SN Indonesia' di gerai Raja Susu di kawasan PIK 2 pada Jumat (24/4) untuk menghadirkan pengalaman belanja yang menyenangkan dan eksklusif bagi Ibu.

Raja Susu Flagship Store PIK 2, berkolaborasi dengan Nutrilon Royal, Bebelac, dan SGM juga dirancang konsep terbaru pengelompokan kategori produk di toko Raja Susu terpilih.

Joris Bernard, CEO Danone SN Indonesia mengatakan seiring dengan meningkatnya kebutuhan orang tua akan akses produk dan layanan yang terpercaya, hadirnya toko yang menyediakan berbagai kebutuhan ibu dan anak kini semakin relevan dan berkembang menjadi destinasi utama.

"Kehadiran toko yang tidak hanya nyaman, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbelanja yang menyeluruh, menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Kehadiran Raja Susu Flagship Store PIK 2, berkolaborasi dengan Nutrilon Royal, Bebelac, dan SGM, sebagai solusi one-stop shopping untuk kebutuhan ibu dan anak, dengan menggabungkan produk berkualitas dan pengalaman berbelanja yang lengkap," ungkap Joris.

Owner Raja Susu, Yohanes David Setiawan menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah yang besar bagi Raja Susu untuk terus mengupayakan kemudahan akses bagi ibu dalam mendapatkan kebutuhan nutrisi bagi Si Kecil.

“Raja Susu yang kini telah hadir di lebih dari 150 cabang. Sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk mengupayakan peningkatan pelayanan dan kelengkapan produk unggulan, kami yakin untuk berkolaborasi dengan Danone SN Indonesia di Raja Susu PIK2,” ungkap David.

Raja Susu Flagship Store didukung oleh Danone SN Indonesia dirancang untuk menjawab kebutuhan orang tua yang terus berkembang, melalui ragam produk nutrisi yang lengkap.

Danone SN Indonesia Flagship Store di Raja Susu juga menyediakan area khusus, di antaranya: Zona produk kehamilan dan menyusui hingga masa pertumbuhan anak, serta area bermain atau kids corner yang ramah anak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Adapun area ini juga menyertakan materi edukatif seputar nutrisi dan anak.