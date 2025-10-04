Gandeng Rocca Space, Prodia Hadirkan Pound Fit & Cek Kesehatan Gratis

jpnn.com, JAKARTA - PT Prodia Widyahusada Tbk (Prodia) melanjutkan rangkaian roadshow Healthy & Fun with Community (PHFC) di Jakarta dengan menghadirkan olahraga Pound Fit bersama 350 peserta di Plaza Sudirman Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Marketing Communications Manager Prodia, Reskia Dwi Lestari mengatakan kegiatan ini juga dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi kesehatan, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis.

Di Jakarta, sambung Reskia, Prodia berkolaborasi dengan komunitas Rocca Space untuk memberikan pengalaman olahraga yang energik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan rutin.

"Untuk peserta kami menggandeng komunitas untuk memberikan edukasi tentang kesehatan dan pentingnya melakukan cek kesehatan secara rutin," ujar Reskia.

PHFC merupakan agenda tahunan Prodia yang digelar di 10 kota besar Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan berkala.

Inisiatif ini sejalan dengan kampanye Sustainability for Healthy Community, yang menekankan pentingnya langkah preventif dalam membangun masyarakat yang sehat secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi glukosa sewaktu, fungsi hati, dan kolesterol total.

Layanan ini dihadirkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa upaya pencegahan merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas hidup, bahkan lebih utama daripada pengobatan.