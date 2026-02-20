Gandeng Rumah BUMN Pertamina, Tugu Insurance Dorong UMKM Naik Kelas

jpnn.com, SOLO - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) dan Rumah BUMN Pertamina berkolaborasi dengan memberikan pembekalan ke pada pelaku usaha di wilayah Solo Jawa Tengah.

Sebanyak 100 peserta menghadiri acara yang digelar Tugu Insurance.

Mengusung “Saatnya UMKM Naik Kelas: Pelatihan Cerdas Kuangan, UMKM Solo Melesat” kegiatan ini tak hanya sekadar pelatihan, tetapi sebuah langkah awal untuk membuka wawasan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, perencanaan bisnis yang matang, dan perlindungan usaha dari risiko.

Corporate Secretary Tugu Insurance, Dudi Subekti mengatakan acara tersebut dihadiri trainer dan fasilitator yang berpengalaman dalam memberikan edukasi pelatihan interaktif mengenai praktek strategi sederhana yang dekat dengan keseharian mereka.

Dia menyampaikan saat ini Perseroan fokus memberikan dukungan bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui edukasi pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis UMKM.

Selain itu, Tugu Insurance juga memberikan dukungan berupa asuransi gratis kepada para peserta pelatihan.

Dukungan ini merupakan bentuk implementasi dari hasil pembelajaran mengenai perlindungan usaha dari risiko tak terduga, sekaligus memperkuat rasa aman para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis.

“UMKM adalah salah satu motor penggerak ekonomi bangsa. Melalui program ini, kami ingin membantu mereka lebih siap menghadapi tantangan bisnis sekaligus memperkuat daya saing di era ekonomi berkelanjutan,” ujar Dudi.