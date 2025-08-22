Gandeng Sampoerna Retail Community, Pertamina Patra Niaga Perluas Akses Bright Gas 

jpnn.com, JAKARTA - Produk LPG Bright Gas hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kolaborasi Pertamina Patra Niaga dan jaringan toko Sampoerna Retail Community (SRC).

Kolaborasi tersebut diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pertamina Patra Niaga dan PT SRC Indonesia Sembilan, anak perusahaan PT Sampoerna dengan disaksikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada acara Pesta Rakyat untuk Indonesia yang digelar di Gedung Smesco, Jakarta, yang mempertemukan sektor swasta, BUMN, dan masyarakat dalam semangat kolaborasi.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra. Mars Ega mengatakan bahwa kerja sama dengan SRC mampu membuka jalan bagi perluasan distribusi produk Bright Gas.

“Melalui jaringan toko SRC, produk Bright Gas Family (tabung 12 kg, 5,5 kg, dan Bright Gas Can) akan semakin mudah diakses masyarakat sebagai pelanggan setia. Dengan ketersediaan yang meningkat, layanan energi kami akan semakin dekat dengan masyarakat,” kata Mars Ega.

Sebagai tahap awal, implementasi akan dilakukan di 50 outlet SRC di area Bandung Raya dengan target ekspansi hingga 1.500 outlet SRC di Pulau Jawa di akhir tahun 2025 melalui Pertamina Retail (Pertare) anak usaha Pertamina Patra Niaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi atas sinergi antara BUMN dan sektor swasta dalam memperkuat akses energi.

Baca Juga: Guardian Indonesia Beri Akses Sanitasi di 12 Sekolah

“Saya yakin daya tahan SRC untuk bersaing dengan minimarket sejenis sudah luar biasa, apalagi didukung oleh berbagai BUMN. Jadi saya melihat ini adalah dukungan luar biasa dari BUMN untuk SRC, dan ini menunjukkan kerja sama dalam rangka Indonesia Incorporated yang sangat diharapkan oleh Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.

Selain Bright Gas, kolaborasi juga mencakup pemasaran pelumas Pertamina melalui jaringan toko SRC, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh produk otomotif berkualitas.