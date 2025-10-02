Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gandeng SSF, Klinik Pertamina IHC Memperkenalkan Inisiatif Go Live Order to Cash

Kamis, 02 Oktober 2025 – 19:22 WIB
Gandeng SSF, Klinik Pertamina IHC Memperkenalkan Inisiatif Go Live Order to Cash - JPNN.COM
Kerja sama antara Klinik Pertamina IHC dengan SSF. Foto: pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Klinik Pertamina IHC memperkenalkan inisiatif Go Live Order to Cash, yang menjadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi, serta integrasi proses bisnis keuangan.

Implementasi program dilakukan melalui kerja sama dengan Shared Services Finance (SSF) PT. Pertamina (Persero).

Melalui integrasi itu, seluruh proses administratif terkait piutang – mulai dari penerbitan reminder letter, konfirmasi user, dunning letter, hingga site visit – kini ditangani langsung oleh SSF.

Baca Juga:

Perubahan tersebut memungkinkan Klinik Pertamina IHC untuk fokus penuh pada layanan medis dan pengembangan sumber daya manusia, sejalan dengan nilai inti organisasi.

Direktur Klinik Pertamina IHC, Devi Desianti P, menyampaikan bahwa digitalisasi diharapkan mampu memperbaiki collection period, menyehatkan cash flow, serta mengurangi beban administrasi di klinik.

Hasilnya, lanjut dia, alur kerja keuangan menjadi lebih tertib, efisien, dan efektif.

Baca Juga:

“Implementasi ini adalah wujud nyata semangat One Pertamina, sinergi yang menghadirkan efisiensi, efektivitas, dan peningkatan kualitas layanan,” ujar Devi Desianti P dalam keterangannya, Kamis (2/10).

"Kolaborasi antara SSF dan Klinik Pertamina IHC bukan hanya langkah teknis, melainkan strategi besar untuk memperkuat fondasi organisasi, meningkatkan kepercayaan mitra, serta mendukung visi menghadirkan layanan kesehatan yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi."

Klinik Pertamina IHC memperkenalkan Go Live Order to Cash, jadi langkah strategis dalam penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi, serta keuangan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Klinik Pertama IHC  SSF Pertamina  SSF 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp