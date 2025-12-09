Gandeng Tex Saverio, Wanda Hadirkan Koleksi Perhiasan Universe

jpnn.com, JAKARTA - Brand perhiasan tanah air, Wanda House of Jewels, resmi menggandeng desainer kenamaan Tex Saverio sebagai Creative Director.

Kolaborasi ini diperkenalkan melalui sebuah acara private selama dua hari, di mana Tex memamerkan debut collection bertajuk “Universe” untuk Wanda.

Tex menjelaskan bahwa konsep “Universe” lahir dari kebutuhan akan payung besar yang menaungi rangkaian cerita koleksinya.

“Awalnya itu kita mau buat hanya Sun aja, cuma kita punya ide yang lebih banyak. Jadi kita butuh satu payung yang lebih besar dan story-nya pun akan panjang. Makanya kita bikin Universe aja,” ujar Tex Saverio, dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Founder Wanda House of Jewels, Wanda Ponika, menyebut kreativitas Tex menjadi kekuatan utama kolaborasi ini.

“Tex punya Universe-nya sendiri, dalam kacamata kreatifnya. Wanda akan mengajak kita untuk menyusuri Universe versi Tex Saverio,” tuturnya.

Ke depan, Tex tak hanya merancang desain perhiasan, tetapi juga mengonsep serta menggarap foto dan video campaign Wanda.

Koleksi Universe dibanderol mulai Rp 12 juta, didesain sebagai perhiasan wearable yang cocok digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, hangout, hingga olahraga.