JPNN.com - Ekonomi - Produk

Gandeng UMKM, Indomie Angkat Mi Nyemek Jadi Tren Nasional

Senin, 16 Februari 2026 – 10:52 WIB
Indomie menggelar acara ‘Indomie Nyemek on The Block’ di Lobi Piazza, Mall Gandaria City, Jakarta Selatan. Foto: Tim Indomie

jpnn.com, JAKARTA - Merek mi instan Indomie sukses menggelar acara ‘Indomie Nyemek on The Block’ di Lobi Piazza, Mall Gandaria City, Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut hadir sebagai bentuk perayaan atas inovasi kuliner lokal mi nyemek yang kini diangkat menjadi sensasi nasional.

Merek di bawah perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tersebut berkomitmen menghadirkan inovasi yang berakar dari budaya kuliner masyarakat. 

Langkah tersebut diwujudkan melalui lini Indomie Hype Abis Mi Nyemek yang mengadopsi kreativitas kuliner khas Warung Makan Indomie (Warmindo) dengan sentuhan modern dan praktis.

Senior Brand Manager Indomie PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Cherie Anisa Nuraini mengungkapkan kreativitas masyarakat merupakan fondasi strategis bagi merek. 

Dia meyakini kreativitas kuliner masyarakat sebagai fondasi strategis yang mampu menyatukan dan menginspirasi lahirnya kolaborasi yang lebih besar.

"Lewat acara ‘Indomie Nyemek on The Block’, kami ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama merayakan semangat inovasi dalam kolaborasi, sekaligus mengangkat kreasi mi nyemek khas Warmindo menjadi sensasi nasional,” kata Cherie, dikutip Senin (16/2).

Cherie menyatakan pihaknya berupaya memosisikan diri sebagai trendsetter yang tetap relevan dengan menghadirkan tekstur nyemek khas kuah kental dalam format instan.

Strategi Indomie mengangkat kuliner viral Mi Nyemek menjadi tren nasional melalui kolaborasi bersama UMKM.

