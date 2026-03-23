Gandeng UMKM Kuliner, Pos Indonesia Hadirkan Paket Pengiriman Rendang

jpnn.com, JAKARTA - PT Pos Indonesia atau PosIND terus memperkuat segmen Retail Business sebagai tulang punggung layanan logistik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Pos Indonesia juga menghadirkan paket pengiriman khusus rendang yang dirancang spesial bagi para perantau asal Minangkabau yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

SVP Retail Business, Helly S. Halimah menuturkan melalui layanan ini, kerinduan akan cita rasa rendang asli Sumatera Barat kini bisa terobati, lantaran langsung dikirim dari dapur kampung halaman ke meja makan para perantau, tetap segar dan terjaga kualitasnya.

"Pos Indonesia bekerja sama dengan para pelaku UMKM kuliner Minang untuk memastikan setiap paket rendang dikemas secara higienis menggunakan standar kemasan food-grade dan vacuum packaging, sehingga cita rasa otentik rendang Padang tetap terjaga selama proses pengiriman," ujar Helly.

Layanan ini menjangkau seluruh kota besar di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga kawasan timur Indonesia. Dan khusus area Jabodetabek, pengiriman bisa menggunakan paket Nextday.

"Bagi pecinta kuliner rendang khas Minang, kami ingin memastikan mereka tetap bisa menikmati rendang asli dari kampung halaman, sampai ke tangan mereka dalam kondisi segar," ungkap Helly.

Dari mulai program edukasi standarisasi kemasan yang mencakup pelatihan penggunaan kemasan food-grade, vacuum packaging, labeling yang benar, hingga rekomendasi perlindungan tambahan seperti double packing dan bubble wrap.

Pos Indonesia juga melakukan edukasi terkait cara menghandle kiriman ke luar negeri, kiriman Valuable Goods, Dangerous Goods terutama ketika berkaitan dengan proses di bea cukai dan karantina.