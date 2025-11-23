Gandeng Unesa, BTN Perluas Layanan Digital Bagi Mahasiswa dan Dosen

Minggu, 23 November 2025 – 20:13 WIB

jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) meresmikan BTN Digital Store KCP Digital Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Lidah Wetan, sebagai bagian dari ekspansi layanan digital BTN di Surabaya.

Layanan BTN Digital Store mengusung konsep self-service yang memungkinkan nasabah menyelesaikan hampir seluruh transaksi perbankan secara mandiri dengan pendampingan petugas atau superstaf bila diperlukan.

Unesa dipilih sebagai lokasi peluncuran karena telah menjadi mitra strategis BTN sejak 2006.

Seluruh pembayaran kampus terintegrasi dengan BTN, mulai dari transaksi pendidikan sekitar 70.000 mahasiswa hingga payroll lebih dari 2.300 dosen dan karyawan.

Dengan hadirnya BTN Digital Store, transaksi akademik dan kebutuhan keuangan sivitas kampus ditargetkan berlangsung lebih cepat dan efisien tanpa antrean panjang.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof. Dr. Nurhasan menyebut layanan digital BTN ini memberi manfaat langsung bagi kampus serta memperlancar proses kegiatan belajar mengajar karena seluruh kebutuhan pembayaran dapat diakses dalam satu titik layanan.

“Digital Store mempermudah transaksi mahasiswa, dosen, dan karyawan. Selama ini kebutuhan perbankan kampus sangat didukung BTN,” ujarnya.

Direktur Network & Retail Funding BTN, Rully Setiawan, menjelaskan BTN Digital Store menawarkan pengalaman layanan perbankan modern tanpa sekat teller seperti kantor konvensional. Transaksi dilakukan melalui perangkat digital mandiri, sementara petugas superstaf bertugas memberi panduan jika ada kendala teknis.