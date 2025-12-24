Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Gandeng Vantara India, Kemenhut Revitalisasi Rumah Sakit Gajah Sumatra

Rabu, 24 Desember 2025 – 15:33 WIB
Gandeng Vantara India, Kemenhut Revitalisasi Rumah Sakit Gajah Sumatra - JPNN.COM
Kemenhut melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Gajah di Taman Nasional Way Kambas bersama Faunaland Indonesia dan mitra internasional Vantara dari India. Foto: dok sumber

jpnn.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen memperkuat perlindungan Gajah Sumatra yang kini berada dalam kondisi populasi kritis.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan ke Rumah Sakit Gajah di Taman Nasional Way Kambas bersama Faunaland Indonesia dan mitra internasional Vantara dari India.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Direktorat Jenderal KSDAE Ahmad Munawir mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperbaiki ekosistem sebagai habitat utama Gajah Sumatra.

Baca Juga:

“Kunjungan kita ke sini (Way Kambas) bersama tim dari Faunaland Indonesia, dan juga Vantara bahwa ini adalah bentuk komitmen daripada Kementerian Kehutanan, khususnya menteri kita, Pak Raja Juli bahwa kita harus memperbaiki ekosistem sebagai habitat daripada Gajah Sumatra,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/12).

Berdasarkan data internasional, populasi Gajah Sumatra berada dalam kategori Critically Endangered akibat penurunan jumlah dan rusaknya habitat. Saat ini, Munawir menjelaskan, kantong habitat gajah yang sebelumnya lebih dari 44 lokasi menyusut menjadi sekitar 21 kantong yang terfragmentasi.

Karena itu, Kemenhut mendorong kolaborasi multipihak untuk menyelamatkan populasi dan habitat gajah. Termasuk membangun konektivitas antarhabitat melalui koridor ekologis.

Baca Juga:

Munawir menerangkan, Kemenhut membuka peluang kerja sama lanjutan, termasuk revitalisasi Rumah Sakit Gajah Way Kambas. Bahkan rencananya, Vantara akan membangun rumah sakit gajah baru di wilayah Sumatra lainnya.

“Dari Vantara akan membantu Indonesia untuk membangun atau merevitalisasi yang tadi, rumah sakit Gajah di Way Kambas dan mungkin ke depan kiranya juga bisa membangun rumah sakit lainnya yang ada di Pulau Sumatra yang mungkin di Riau dan mungkin di Aceh,” jelasnya.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen memperkuat perlindungan Gajah Sumatra yang kini berada dalam kondisi populasi kritis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gajah sumatra  Vantara  India  kemenhut  Kementerian Kehutanan 
BERITA GAJAH SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp