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JPNN.com - Otomotif - Komersial

Gandeng YMG Tech, Isuzu Tawarkan Solusi Baru Kendaraan Komersial Kebersihan

Kamis, 06 Agustus 2026 – 11:25 WIB
Gandeng YMG Tech, Isuzu Tawarkan Solusi Baru Kendaraan Komersial Kebersihan - JPNN.COM
Inovasi Isuzu GIGA FVR Road Sweeper di GIIAS 2026. Foto: isuzu

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Isuzu menghadirkan inovasi baru di segmen kendaraan komersial dengan memperkenalkan Isuzu GIGA FVR Road Sweeper di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Dikembangkan bersama YMG Tech Mobility, kendaraan ini dirancang untuk mendukung operasional penyapuan jalan di kawasan perkotaan, area industri, hingga kawasan komersial.

Kehadiran Road Sweeper menunjukkan bahwa truk komersial tak lagi hanya berperan sebagai kendaraan logistik.

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Isuzu memosisikan GIGA FVR sebagai platform serbaguna yang dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan layanan publik dengan mengutamakan keandalan, performa, dan efisiensi operasional.

Business Strategy Division Head PT. Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga, mengatakan pengembangan kendaraan menjadi bagian dari upaya Isuzu menghadirkan solusi mobilitas yang lebih luas bagi berbagai sektor.

"Melalui Isuzu GIGA FVR Road Sweeper, kami ingin menunjukkan kendaraan komersial Isuzu mampu memberikan solusi bagi berbagai sektor, termasuk pelayanan publik," ujar Rian di ICE BSD, Tangerang, Kamis (6/8).

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YMG Tech Mobility memilih Isuzu GIGA FVR karena dinilai memiliki sasis yang kokoh, mesin bertenaga, dan mudah dipadukan dengan sistem penyapu jalan yang mereka kembangkan.

Kombinasi tersebut dinilai mampu menghasilkan kendaraan yang produktif sekaligus andal untuk penggunaan jangka panjang.

Isuzu menghadirkan inovasi baru memperkenalkan Isuzu GIGA FVR Road Sweeper di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

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TAGS   Isuzu  Isuzu GIGA FVR Road Sweeper  kendaraan layanan kebersihan kota  isuzu giias 2026  GIIAS 2026  otomotif 
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