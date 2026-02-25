Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Gandeng Zahin Community, The Harvest Ajak Publik Berbagi dengan Yatim Piatu saat Ramadan-Idulfitri

Rabu, 25 Februari 2026 – 10:12 WIB
Gandeng Zahin Community, The Harvest Ajak Publik Berbagi dengan Yatim Piatu saat Ramadan-Idulfitri - JPNN.COM
Gerai The Harvest di Jakarta. Foto: Harvest

jpnn.com - The Harvest berkolaborasi dengan Zahin Community meluncurkan kampanye sosial bertajuk "Harvest X Zahin Collaboration: Let Eid Be The Light" pada Ramadan 1447 Hijriah.

Program yang berlangsung 25 Februari - 20 Maret 2026 itu mengajak masyarakat berbagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu melalui paket sedekah yang dijual di 100 gerai di 33 kota Indonesia.

CEO PT Sentra Aktaha Horeca selaku pimpinan The Harvest, Sylvia Andriani Rizal mengatakan kolaborasi itu diharapkan mendorong partisipasi masyarakat untuk berbagi pada bulan suci.

Baca Juga:

"Program ini dilatarbelakangi keinginan menjadikan bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri sebagai momentum kebahagiaan yang inklusif. The Harvest menilai masih ada kelompok masyarakat yang merayakan Idulfitri dalam keterbatasan atau tanpa kehadiran keluarga," kata Sylvia dikutip dari siaran pers, Rabu (25/2/2026).

Program "Let Eid Be The Light" menawarkan dua pilihan paket sedekah. Paket A seharga Rp 99.000 berisi Oatmeal Raisin Tin, Keju Cokelat Bun, Salt Bread Original Butter, serta totebag. Paket B seharga Rp 199.000 berisi pilihan produk lebih lengkap, termasuk tambahan varian roti manis.

Perusahaan bakery premium itu bakal menyalurkan seluruh hasil penjualan paket tersebut kepada yayasan yatim piatu melalui Zahin Community.

Baca Juga:

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan membeli paket secara langsung di gerai The Harvest atau secara daring melalui Zahin Community dan media sosial influencer pendukung, antara lain Intan Erlita, Fairuz A Rafiq, dan Risty Tagor.

Sebagai bentuk transparansi, penyaluran donasi akan dilakukan dalam rangkaian acara di gerai The Harvest Ampera, Jakarta, pada Maret 2026.

The Harvest bersama Zahin Community mengajak masyarakat berbagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu melalui paket sedekah ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   The Harvest  Zahin Community  paket sedekah  yatim piatu  Ramadan  Idulfitri 
BERITA THE HARVEST LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp