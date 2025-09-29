Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Gandung Pardiman Apresiasi Menteri UMKM Atas Penggunaan Dana KUR untuk Kepentingan Usaha

Senin, 29 September 2025 – 18:01 WIB
Gandung Pardiman Apresiasi Menteri UMKM Atas Penggunaan Dana KUR untuk Kepentingan Usaha - JPNN.COM
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengapresiasi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman atas langkahnya memastikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) digunakan untuk kepentingan usaha.

Dia menilai hal ini sejalan dengan tujuan KUR untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal.

Lebih lanjut, Gandung menilai penggunaan dana KUR untuk kepentingan usaha dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Baca Juga:

Dia memberi atensi kepada Menteri UMKM yang menunjukkan komitmennya dalam memastikan dana KUR digunakan secara efektif dan efisien.

Gandung Pardiman berharap agar kebijakan ini dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Tentunya Komisi VII DPR akan tetap mengawal kebijakan tersebut dan mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan meningkatkan akses pembiayaan agar menjadi lebih kuat dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional," ujar Gandung.

Baca Juga:

UMKM merupakan penyerap tenaga kerja utama di Indonesia, dengan kontribusi mencapai sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, atau sekitar 117 juta pekerja dan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Anggota Komisi VII Dapil DI Yogyakarta ini menegaskan peran krusial UMKM menjadikannya tulang punggung perekonomian nasional yang berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui dukungan pendanaan, pengembangan kapasitas serta peningkatan jaringan usaha dan rantai pasok.(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengapresiasi Menteri UMKM Maman Abdurahman atas langkahnya memastikan dana KUR untuk kepentingan usaha.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  Gandung Pardiman  UMKM  KUR 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp