Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Gandung Pardiman DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Mengkaji Ulang Impor Mobil Niaga untuk Koperasi Desa Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 – 16:51 WIB
Gandung Pardiman DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Mengkaji Ulang Impor Mobil Niaga untuk Koperasi Desa Merah Putih - JPNN.COM
Anggota DPR RI Gandung Pardiman. Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Gandung Pardiman Dapil Yogyakarta mengapreasiasi langkah pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap asal India senilai 24 triliun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Mobil berukuran 4x2 dan 4x4 tersebut untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

"Perlu ada keberpihakan jelas antara program strategis nasional yang dicanangkan presiden prabowo lewat asta cita terhadap industri otomotif nasional," ujar Gandung Pardiman dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/2).

Baca Juga:

Gandung Pardiman yang juga Anggota Komisi VII DPR RI menegaskan penguatan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih perlu didukung, tetapi instrumen kebijakannya harus tepat dan berpihak terhadap industri nasional.

Menurutnya, pemerintah semestinya mengutamakan produk otomotif nasional yang sebenarnya sudah mampu memproduksi kendaraan niaga sendiri, di antara produsen tersebut yakni PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), PT Sokonindo Automobile (DFSK), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dan PT Astra Daihatsu Motor.

Dia menilai penundaan impor juga penting untuk mengkonsolidasikan kembali bisnis Kopdes Merah Putih agar lebih kuat, profesional, dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Model usaha Kopdes Merah Putih, kata Gandung, harus dirancang supaya benar-benar menguntungkan desa dan anggota koperasi, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk impor.

Selain itu, Gandung mendorong pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan kembali industri mobil nasional agar mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga Kopdes Merah Putih.

Anggota DPR RI Gandung Pardiman Dapil Yogyakarta mengapreasiasi langkah pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap asal India.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR RI  Gandung Pardiaman  Pemerintah  impor mobil 
BERITA DPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp