Gandung Pardiman DPR Dukung Terobosan Menteri Maman Soal Pengunaan Bahan Baku Lokal untuk Plastik Kebutuhan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman menyatakan dukungan penuh terhadap terobosan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam mendorong penggunaan bahan baku lokal untuk produk UMKM.

Menteri Maman sebelumnya menginisiasi gerakan substitusi plastik impor dengan bahan baku lokal seperti rumput laut dan singkong untuk kemasan ramah lingkungan. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan ketergantungan impor plastik yang harganya mahal sekaligus membuka pasar baru bagi petani dan nelayan.

“Saya sangat mendukung langkah konkret Menteri Maman. Ini bukan hanya soal efisiensi biaya produksi UMKM, tapi juga soal kedaulatan ekonomi. Kenapa kita impor plastik mahal kalau rumput laut dan singkong kita melimpah?” tegas Gandung Pardiman, Minggu (19/4/2026).

Menurut Gandung, Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dan penghasil singkong utama seharusnya menjadi pemain utama bioplastik. Harga biji plastik impor saat ini menyentuh Rp 28.000–Rp 35.000 per kg, sementara bahan baku lokal bisa ditekan lebih murah dengan nilai tambah untuk petani.

“Ini momentum untuk hilirisasi komoditas lokal. UMKM kemasan, kuliner, dan retail bisa beralih ke bioplastik singkong atau rumput laut. Pemerintah harus hadir dengan insentif mesin, pelatihan, dan jaminan pasar,” tambah anggota Komisi VII DPR RI tersebut.

Gandung juga meminta Kementerian UMKM berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan BRIN untuk mempercepat riset, standardisasi, dan sertifikasi produk bioplastik lokal agar bisa bersaing secara kualitas dan harga.

"Kalau UMKM berdaya dengan bahan baku lokal, petani sejahtera, impor turun, lingkungan terjaga. Ini yang disebut kemaslahatan. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar semua sumber daya dalam negeri dimanfaatkan maksimal untuk daya saing industri nasional,” tutup Gandung.

Dia berharap program ini masuk dalam skema Program Strategis Nasional dan didukung pembiayaan murah dari LPDB-KUMKM agar UMKM bisa segera bertransformasi dan Naik Kelas.(fri/jpnn)