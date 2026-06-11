Ganesha Business Festival 2026, Wadah Kreasi dan Inovasi Mahasiswa SBM ITB

jpnn.com, BANDUNG - Mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) sukses menggelar ajang Ganesha Business Festival (GBF) 2026 di Summarecon Mall Bandung pada Sabtu (30/5) lalu.

Acara tersebut hadir sebagai puncak dan penutup dari seluruh rangkaian acara GBF 2026 yang berjalan sejak Januari 2026.

Melalui kegiatan ini, Exhibition GBF memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkenalkan bisnis, produk, dan inovasi mereka ke masyarakat luas.

Project Officer Ganesha Business Festival 2026, Naura Tsabita Wibowo mengungkapkan GBF 2026 menghadirkan berbagai produk bisnis dan hasil riset karya mahasiswa SBM ITB.

"GBF 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyaksikan secara langsung bahwa teknologi bukanlah pengganti manusia, melainkan alat yang harus dipimpin oleh kreativitas, empati, dan pemikiran manusia itu sendiri," umglap Naura dalam siaran persnnya, Kamis (11/6).

Dia menabahkan melalui karya bisnis, pihaknya ingin menunjukkan bahwa human edge akan selalu relevan dan tetap menjadi kekuatan utama di era perkembangan teknologi saat ini.

GBF 2026 adalah acara yang menggabungkan exhibition, edukasi, networking, serta hiburan yang dikemas dalam satu wadah kolaboratif bagi mahasiswa dan pengunjung dari berbagai kalangan.

Lebih dari 50 booth dan sekitar 40 booth merupakan bisnis mahasiswa SBM ITB dari tingkat pertama hingga ketiga turut meramaikan area pameran melalui berbagai produk dan inovasi yang telah mereka kembangkan.