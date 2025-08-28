Ganesha Operation Kembali Gelar Seminar Motivasi, Pacu Semangat Belajar Siswa

jpnn.com, JAKARTA - Ganesha Operation kembali menggelar Meeting on Maximizing Motivation (M3) perdana tahun ajaran 2025/2026 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Minggu (24/8).

Kegiatan diikuti lebih dari tiga ribu peserta, yang terdiri dari siswa se-Bandung Raya dan orang tua yang mendampingi.

Mengusung tema Set Your Future untuk siswa kelas 12 dan Grab Your Vision untuk siswa kelas 6 serta 9, kegiatan itu menjadi ajang penyemangat bagi para siswa untuk lebih fokus menata masa depan sejak dini.

Acara motivasi tersebut menghadirkan Direktur Utama Ganesha Operation, Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M., sebagai pembicara utama.

Para peserta juga mendapat kesempatan mendengar kisah inspiratif dari siswa dan alumni GO yang telah berhasil meraih sekolah maupun perguruan tinggi impian.

Rangkaian kegiatan dilengkapi dengan pembacaan ikrar, di mana siswa bersama-sama meneguhkan tekad untuk rajin belajar dan menetapkan target jumlah pengerjaan soal harian, serta memohon doa restu dari orang tua agar perjalanan menuju cita-cita dimudahkan.

Dalam sesi motivasinya, Prof. Bob menekankan bahwa kunci untuk bisa lolos ke sekolah maupun perguruan tinggi negeri impian ialah kerja keras dan kemauan yang tinggi.