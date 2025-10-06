Gangguan dari Luar Lapangan Mulai Menerpa Timnas Indonesia Menjelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

Senin, 06 Oktober 2025 – 14:21 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia diprediksi tidak memiliki banyak peluang untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026.

Melansir World Football Elo Ratings, Skuad Garuda hanya memiliki peluang sekitar 5% untuk finis sebagai juara grup dan melangkah ke ajang empat tahunan itu.

Persentase terbesar dimiliki Arab Saudi yang berstatus tuan rumah dengan peluang mencapai 67%.

Sementara itu, Irak diprediksi memiliki peluang 28% untuk melangkahi Arab Saudi maupun Indonesia.

Prediksi Bukan Segalanya

Namun, semua prediksi tersebut sejatinya tidak berlaku di lapangan mengingat segala kemungkinan masih bisa terjadi.

Hal ini tidak perlu dianggap serius karena bisa saja menjadi bentuk psy war menjelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Oleh karena itu, Timnas Indonesia harus berjuang keras meraih kemenangan demi menjaga asa menembus putaran final Piala Dunia 2026.

Menghadapi Arab Saudi di markas lawan tentu tidak mudah, setelah pada putaran ketiga kedua tim sempat bermain imbang 1-1.