JPNN.com - Entertainment - Musik

Gangguan Pita Suara, Nadin Amizah Ungkap Kondisi Terkini

Sabtu, 10 Januari 2026 – 14:14 WIB
Nadin Amizah saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (12/12). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Nadin Amizah ternyata mengalami gangguan pita suara karena didiagnosis mengidap penyakit spasmodic dysphonia.

Kabar tersebut diungkapkannya melakui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

"Akhirnya menemukan (suspect) diagnosa untuk apa yang aku pikir adalah kemampuan bernyanyiku berkurang, ternyata bukan itu masalah utamanya," ungkap Nadin Amizah.

Musisi berusia 25 tahun itu lega setelah mengetahui kondisi yang dialami. Sebab, dia menilai kemampuannya bernyanyi mengalami penurunan belakangan ini.

Oleh sebab itu, Nadin Amizah merasa ini merupakan kesempatan baginya untuk merawat kesehatan, termasuk urusan suara.

"Ini adalah saatnya bagi saya untuk memberikan perhatian dan perawatan yang lebih baik kepada diri sendiri dibandingkan sebelumnya,” jelas pelantun Bertaut itu.

Nadin Amizah kemudian menunjukkan masalah pada pita suara yang membuatnya tidak maksimal saat bernyanyi.

Meski demikian, dia memastikan kondisi tersebut tidak membuatnya harus berhenti bernyanyi.

