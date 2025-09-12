Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ganjar Dukung Ahmad Luthfi Bangkitkan Jogo Tonggo untuk Siskamling Warga Jateng

Jumat, 12 September 2025 – 16:05 WIB
Ganjar Dukung Ahmad Luthfi Bangkitkan Jogo Tonggo untuk Siskamling Warga Jateng - JPNN.COM
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG - Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang kembali menghidupkan konsep Jogo Tonggo sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Menurut dia, Luthfi saat masih menjabat Kapolda Jateng memiliki pengalaman cukup di dalam menggerakkan masyarakat dan terlibat aktif pada upaya pengendalian Covid-19 di provinsi itu.

“Beliau (Ahmad Luthfi, red) waktu itu cukup aktif dalam penanganan Covid-19. Jadi, sangat paham soal kondisi sosiologis warga untuk saling menjaga. Itu potensi kekuatan dengan semangat gotong royong,” ujar Ganjar kepada JPNN.com, Jumat (12/9).

Baca Juga:

Ganjar menilai modal kebersamaan yang pernah terbangun saat pandemi Covid-19 bisa kembali dikuatkan dalam konteks menjaga keamanan lingkungan.

Dia juga mengingat pengalaman Luthfi yang kala itu bekerja sama erat dengan dirinya, serta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, jajaran dinas hingga forkompimda.

“Potensi kekuatan warga bisa digerakkan untuk saling menjaga dalam kondisi apa pun,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Juga:

Di sisi lain,Ahmad Luthfi menyatakan konsep Jogo Tonggo yang pernah terbukti efektif saat pandemi Covid-19 kini diimplementasikan kembali untuk menghidupkan ronda malam dan memperkuat siskamling di tingkat RT/RW.

“Jadi, Poskamling kami hidupkan kembali. Dahulu di Jawa Tengah ada namanya Jogo Tonggo dan Jogo Wargo saat Covid-19,” kata Luthfi seusai meninjau sejumlah Pos Ronda di Kota Semarang, Kamis (11/9) malam.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerapkan konsep Jogo Tonggo untuk meningkatkan siskamling, Ganjar Pranowo memberikan dukungan penuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ganjar Pranowo  Ahmad Luthfi  Jogo Tonggo  siskamling  poskamling  Pemprov Jateng 
BERITA GANJAR PRANOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp