Ganjar Dukung Ahmad Luthfi Bangkitkan Jogo Tonggo untuk Siskamling Warga Jateng

jpnn.com - SEMARANG - Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang kembali menghidupkan konsep Jogo Tonggo sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Menurut dia, Luthfi saat masih menjabat Kapolda Jateng memiliki pengalaman cukup di dalam menggerakkan masyarakat dan terlibat aktif pada upaya pengendalian Covid-19 di provinsi itu.

“Beliau (Ahmad Luthfi, red) waktu itu cukup aktif dalam penanganan Covid-19. Jadi, sangat paham soal kondisi sosiologis warga untuk saling menjaga. Itu potensi kekuatan dengan semangat gotong royong,” ujar Ganjar kepada JPNN.com, Jumat (12/9).

Ganjar menilai modal kebersamaan yang pernah terbangun saat pandemi Covid-19 bisa kembali dikuatkan dalam konteks menjaga keamanan lingkungan.

Dia juga mengingat pengalaman Luthfi yang kala itu bekerja sama erat dengan dirinya, serta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, jajaran dinas hingga forkompimda.

“Potensi kekuatan warga bisa digerakkan untuk saling menjaga dalam kondisi apa pun,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain,Ahmad Luthfi menyatakan konsep Jogo Tonggo yang pernah terbukti efektif saat pandemi Covid-19 kini diimplementasikan kembali untuk menghidupkan ronda malam dan memperkuat siskamling di tingkat RT/RW.

“Jadi, Poskamling kami hidupkan kembali. Dahulu di Jawa Tengah ada namanya Jogo Tonggo dan Jogo Wargo saat Covid-19,” kata Luthfi seusai meninjau sejumlah Pos Ronda di Kota Semarang, Kamis (11/9) malam.