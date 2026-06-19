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JPNN.com - Politik

Ganjar Klaim Sikap PDIP Sudah Jelas, Tidak Ada Istilah Abu-Abu

Jumat, 19 Juni 2026 – 15:43 WIB
Ganjar Klaim Sikap PDIP Sudah Jelas, Tidak Ada Istilah Abu-Abu - JPNN.COM
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut posisi politik partainya tegas terhadap pemerintahan era Prabowo Subianto, yakni sebagai penyeimbang.

"Sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi," kata dia melalui layanan pesan, Jumat (19/6).

Ganjar menuturkan PDIP mendukung setiap kebijakan prorakyat, dan mengkritisi yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.

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"Jadi, tidak ada istilah abu-abu," kata eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu.

Ganjar mengatakan sikap abu-abu dalam politik bisa disebut ketika arah partai ditentukan kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi atau jabatan bukan substansi kebijakan.

"Parlemen bukan soal ikut pemerintah atau melawan pemerintah. Parlemen itu soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar," kata dia.

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Ganjar mengatakan tantangan terbesar negara adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara berkembang di masyarakat. 

"Mari saling berkaca," ungkapnya.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut sikap abu-abu dalam politik bisa disebut ketika arah partai ditentukan kedekatan dengan kekuasaan.

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TAGS   Ganjar  PDIP  Ganjar Pranowo  pdip abu-abu 
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