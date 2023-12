Ganjar-Mahfud Tegaskan Semua Difabel Harus Berdaya

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan pasangan nomor urut 3 bakal memperhatikan kelompok disabilitas alias difabel. Seno menyebut kawan-kawan difabel harus berdaya.

"Prinsip utamanya adalah no one left behind. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kawan-kawan difabel pun harus berdaya. Maka yang diperjuangkan Pak Ganjar adalah dari yang mendasar terlebih dahulu: aksesibilitas di ruang publik," kata Seno kepada wartawan, Selasa (5/12).

Seno mengatakan aksesibilitas ini berarti infrastrukturnya harus pro kawan-kawan difabel. Kemudian jalan dan gedungnya harus didesain atau ditambah desain agar ramah difabel.

Selain itu gaji bagi kelompok difabel yang bekerja di beragam perusahaan juga jadi perhatian.

"Bu Atikoh menyampaikan keterkejutannya saat mendengarkan bahwa banyak kawan difabel yang digaji di bawah UMR. Maka ini akan diperjuangkan. Pak Ganjar menyampaikan bahwa bagi perusahaan-perusahaan yang mau merekrut kawan difabel dan menggaji dengan layak, akan diberi insentif dan bantuan dari pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Seno menyebut Ganjar dan Mahfud juga akan terus mendengar pandangan, masukan, dan aspirasi dari para pakar, aktifis, kelompok akademisi, dan stakeholders lain. Menurutnya, ada Angkie Yudistia di dalam TPN Ganjar-Mahfud yang menjadi salah satu yang terus memberikan masukan.

"Secara prinsip, paradigmanya harus berubah. Harus dengan cara pandang affirmative action. Memberikan afirmasi dan keistimewaan dalam merancang kebijakan," katanya. (dil/jpnn)



