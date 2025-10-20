Close Banner Apps JPNN.com
Ganjar PDIP: Setahun Waktu yang Cukup Buat Prabowo Evaluasi Program & Personel

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:58 WIB
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menyebut setahun waktu yang cukup bagi Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi program dan personel yang bertanggung jawab terhadap rencana kerja.

"Satu tahun waktu yang cukup untuk Presiden mengevaluasi semua program yang belum berjalan termasuk personel yang bertanggung jawab," ujar Ganjar kepada awak media, Senin (20/10).

Menurut eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu, Prabowo perlu bergerak cepat setelah evaluasi terhadap kinerja setahun.

"Tahun kedua bisa tancap gas," lanjut Ganjar.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan pemerintahan Prabowo pada tahun kedua pemerintahan wajib menuntaskan janji politik.

"Memantapkan program atau janji politik berjalan sesuai target," ujar Ganjar.

Diketehui, Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat Presiden dan Wapres RI setelah dilantik MPR RI pada 20 Oktober 2024.

Prabowo setelah menjabat Presiden RI membentuk Kabinet Merah Putih yang diisi 49 menteri dan 10 kepala badan atau instansi setingkat pembantu kepala negara.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut Presiden RI Prabowo perlu mengevaluasi program dan personel selama setahun menjabat.

