JPNN.com - Nasional - Istana

Gantikan Hasan Nasbi, Angga Raka Dilantik Sebagai Kepala PCO

Rabu, 17 September 2025 – 16:12 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), pada Rabu (17/9) siang. Foto: tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), pada Rabu (17/9) siang.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kepala Staf Kepresidenan Periode 2024-2029.

Angga Raka diketahui menggantikan posisi Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

Tak hanya itu, Prabowo turut melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP, M Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden dan Reformasi Kepolisian.

Kemudian, Nanik Sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjut Prabowo diikuti mereka. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

