JPNN.com - Politik - Legislatif

Gantikan TB Hasanuddin, I Wayan Sudirta Jabat Wakil Ketua MKD

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:53 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. I Wayan Sudirta. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi PDI Perjuangan berganti wajah.

Dr. I Wayan Sudirta saat ini menempati posisi itu dari sebelumnya diisi oleh  TB Hasanuddin. 

Hal demikian tertuang saat acara penetapan pergantian Ketua MKD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin langsung proses penetapan pergantian yang dilaksanakan di ruang sidang MKD DPR RI itu.

Cucun mengatakan pergantian unsur pimpinan MKD ini dilakukan setelah pimpinan DPR RI menerima surat resmi dari Fraksi PDIP.

Surat bernomor 354/F-PDIP/DPR RI/XI/2025 tertanggal 24 November 2025 tersebut berisi Perubahan Penugasan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Dengan ini kami selaku pimpinan dewan menetapkan Saudara Dr. I Wayan Sudirta nomor anggota 238 dari Fraksi PDIP menjadi Wakil Ketua MKD DPR RI menggantikan Saudara TB Hasanuddin nomor anggota 186. Apakah dapat disetujui," tanya Cucun.

Para peserta yang hadir acara penetapan pergantian menjawab setuju dan I Wayan Sudirta pun resmi menempati Wakil Ketua MKD.

