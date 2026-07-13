Gantung Sepatu, Jupe Langsung Betah di Kursi Pelatih Persib: Saya Mulai Menikmati Peran Ini

jpnn.com, JAKARTA - Achmad Jufriyanto tak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi setelah memutuskan gantung sepatu.

Legenda Persib Bandung yang akrab disapa Jupe itu mengaku sudah mulai menikmati peran barunya sebagai asisten pelatih Maung Bandung.

Perubahan status dari pemain menjadi staf pelatih resmi diumumkan Persib beberapa hari lalu.

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Penunjukan Jupe dilakukan atas rekomendasi pelatih kepala Igor Tolic yang menilai pengalaman sang legenda sangat dibutuhkan di ruang ganti.

Meski kini lebih sering berada di pinggir lapangan, Jupe merasa tidak banyak yang berubah. Sebab, dalam dua musim terakhir ia memang sudah menjalankan peran ganda sebagai player-coach.

"Intinya gak ada yang berbeda, cuma bajunya saja yang berbeda, tapi saya mulai menikmati peran saya," ujar Jupe.

Pria asal Tangerang itu mengaku bersyukur mendapat kepercayaan besar dari Persib.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada mantan pelatih Bojan Hodak yang sebelumnya memberinya kesempatan belajar menjadi jembatan antara tim pelatih dan para pemain.