Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ganyang Malaysia, Timnas Putri Indonesia Tembus Semifinal Piala AFF U-16 2025

Senin, 25 Agustus 2025 – 04:04 WIB
Ganyang Malaysia, Timnas Putri Indonesia Tembus Semifinal Piala AFF U-16 2025 - JPNN.COM
Timnas Putri Indonesia saat berlaga dalam Piala AFF U-16 2025 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (24/8). Foto: Dok. Kita Garuda

jpnn.com, SOLO - Timnas Putri Indonesia tembus semifinal Piala AFF U-16 2025 setelah finis sebagai juara Grup A.

Kepastian tersebut didapat setelah skuad asuhan Timo Scheunemann itu menang melawan Malaysia dengan skor 3-1 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (24/8).

Gol kemenangan Garuda Pertiwi di laga itu dicetak Nasywa Salsabila pada menit ke-5, penalti Jazlyn Kayla menit ke-15, serta Vivi Vera menit ke-82.

Baca Juga:

Adapun gol balasan tim Negeri Jiran dicetak oleh Nur Laila Syamila di menit ke-81.

Dengan hasil tersebut, Timnas Putri Indonesia melangkah ke semifinal dan akan menghadapi antara Australia dan Thailand.

Sepanjang Piala Wanita AFF U-16, Timnas Putri Indonesia tidak terkalahkan dalam dua laga.

Baca Juga:

Sebelum mengalahkan Malaysia, Nasywa Salsabila dan kolega mengatasi perlawanan Timor Leste dengan skor telak 6-0.

Perjuangan Timnas Putri Indonesia pada ajang Piala AFF U-16 2025 layak dinantikan.

Timnas Putri Indonesia tembus semifinal Piala AFF U-16 2025 setelah finis sebagai juara Grup A.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Putri Indonesia  Piala Wanita AFF U-16 2025  Piala AFF U-16  Piala AFF U-16 2025 
BERITA TIMNAS PUTRI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp