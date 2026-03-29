Gapki Berkomitmen Mewujudkan Kesetaraan Pekerja Perempuan di Industri Sawit

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berkomitmen mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) di sektor industri sawit nasional, termasuk mendorong peningkatan peran dan kapasitas perempuan pekerja.

Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Gapki, Sumarjono Saragih menegaskan industri kelapa sawit memiliki visi dalam mewujudkan prinsip kesetaraan bagi pekerja perempuan.

Hal tersebut mencakup keadilan akses, kesempatan kerja, hingga pemenuhan hak tanpa adanya diskriminasi.

Sumarjono menjelaskan implementasi prinsip kesetaraan di lapangan dilakukan secara proporsional, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kekhasan kaum perempuan.

"Bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu memang harus setara, tetapi juga harus mempertimbangkan kekhasan perempuan dari sisi kecocokan pekerjaan hingga kekuatan fisik perempuan. Jadi, kesetaraan itu bukan berarti 50:50," ujar Sumarjono dikutip, Sabtu (28/3).

Sumarjono memerinci penempatan kerja perempuan biasanya difokuskan pada bagian perawatan dan administrasi, dengan beban fisik lebih ringan.

Di sektor hulu, para pekerja perempuan berperan sebagai pemanen dan pengumpul brondolan, sementara di sektor hilir aktif dalam pengelolaan koperasi atau lahan plasma.

Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), tercatat sebanyak 86 persen tenaga kerja pada tahap awal rantai pasok produksi sawit didominasi oleh perempuan.