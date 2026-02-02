Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

GAPMMI Dukung Terpilihnya Menperin Agus Gumiwang di Dewan Energi Nasional

Senin, 02 Februari 2026 – 15:38 WIB
GAPMMI mendukung terpilihnya Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Foto dok. GAPMMI

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) memberikan apresiasi tinggi atas terpilihnya Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

Langkah itu dinilai sebagai angin segar bagi dunia industri, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin) yang memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan energi.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman, menyebut penunjukan itu sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan energi nasional selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan. 

Menurutnya, Menperin adalah sosok yang memahami betul dinamika serta tantangan manufaktur, termasuk kebutuhan akan energi yang terjangkau untuk menjaga produktivitas.

"Dengan posisi barunya di DEN, Menperin diharapkan mampu memperjuangkan harmonisasi kebijakan energi dan industri agar saling mendukung, terutama dalam menghadapi transisi energi," ujar Adhi, Senin (2/2).

Kehadiran Menperin juga diharapkan memperkuat advokasi untuk ketersediaan listrik dan gas yang konsisten guna menjaga keberlanjutan industri.

Dia menyebutkan sektor mamin merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap PDB manufaktur Indonesia.

Setiap tahapannya mulai dari pemanasan, pendinginan, sterilisasi, hingga rantai pendingin (cold chain), yang sangat bergantung pada energi yang andal.

