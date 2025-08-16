GAPMMI Minta PGN Jamin Pasokan Gas untuk Industri Makanan & Minuman

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) mendesak Perusahaan Gas Negara (PGN) menjamin pasokan gas bagi industri makanan dan minuman nasional. Hal itu seiring kebijakan pengendalian pemakaian gas yang diterapkan PGN bulan ini.

GAPMMI menilai kebijakan tersebut, bisa mengancam pasokan gas bagi industri mamin (makanan dan minuman). GAPMMI berharap adanya ruang dialog dan kajian bersama guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap mendukung iklim usaha yang berkelanjutan.

"Kami prihatin apalagi suratnya dikirim mendadak, tanpa dialog maupun pemberitahuan sebelumnya, " kata Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman, Sabtu (16/8).

GAPMMI menekankan, industri makanan dan minuman saat ini sedang berupaya keras untuk berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Dampaknya sangat signifikan, karena secara langsung akan mengurangi kapasitas produksi anggota-anggota kami,” ujar Adhi.

Pihaknya menilai, langkah PGN justru berlawanan dengan semangat tersebut dan dapat menghambat daya saing industri.

Terlebih, penurunan pasokan gas tidak hanya berdampak pada industri makanan dan minuman, tetapi juga pada ekosistem pendukungnya yang mencakup jaringan pemasok, ritel, distributor, serta berbagai pihak lainnya.

"Kondisi ini bahkan berpotensi memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi," tegasnya.