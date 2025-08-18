Close Banner Apps JPNN.com
Gara-gara Hamas, Warga Gaza Tak Bisa Lagi Dapat Pengobatan di Amerika

Senin, 18 Agustus 2025 – 14:19 WIB
Warga Palestina mencari makanan di Kota Gaza, Jumat (25/7). Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters

jpnn.com, WASHINGTON DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa keputusan pihaknya menangguhkan pemberian visa kunjungan bagi warga Palestina di Gaza untuk berobat ke AS adalah dalam rangka evaluasi sistem secara keseluruhan.

Pasalnya, Rubio mengeklaim sejumlah organisasi yang terlibat dalam pengajuan visa AS untuk warga Gaza memiliki "ikatan yang kuat" dengan Hamas.

"Kami akan mengkaji ulang terkait pemberian visa tak hanya bagi anak-anak tapi juga bagi orang-orang yang mendampingi mereka," kata Rubio kepada CBS, Minggu.

Ia menyebut ada sejumlah pihak di Kongres AS yang mempertanyakan program pemberian visa kepada warga Palestina tersebut berikut organisasi kemanusiaan yang membantu proses pengajuan visanya.

"Kami tidak akan bermitra dengan kelompok-kelompok yang berhubungan baik dengan Hamas," kata dia.

Menlu AS mengatakan bahwa hanya sebagian kecil visa tersebut yang diberikan kepada anak-anak. Ia menambahkan, evaluasi juga dilakukan terhadap mekanisme pemberian visa bagi pendamping dewasa yang tiba bersama anak-anak tersebut.

Sabtu lalu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan penangguhan semua proses pengajuan visa kunjungan bagi warga Gaza untuk mengevaluasi pemberian visa medis dan kemanusiaan baru-baru ini.

Penangguhan pemberian visa tersebut terjadi di tengah agresi Israel ke Gaza yang tak kunjung berhenti sejak Oktober 2023, sehingga menewaskan hampir 62.000 warga Palestina di Gaza serta mengakibatkan kehancuran luas dan bencana kelaparan hebat.

Sumber Antara

