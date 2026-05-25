Gara-gara Ini, Aldi Taher Minta Maaf kepada Dewi Perssik

Senin, 25 Mei 2026 – 21:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Aldi Taher akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Dewi Perssik.

Dia meminta maaf perihal pernyataannya yang membuat mantan istrinya itu kesal.

"Aku minta maaf, dan harus diluruskan," kata Aldi Taher saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pelantun lagu Lesti Sayang Rizky Billar itu memastikan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi dirinya.

Aldi Taher juga menegaskan bahwa dirinya sangat menerima masukan dari Dewi Perssik.

"Insyaallah aku akan ikuti petuah-petuah Bunda Dewi Perssik," lanjut Aldi Taher.

Setelah sempat salah paham, hubungan Aldi Taher dan Dewi Perssik sudah kembali membaik.

Keduanya sempat bermasalah karena pernyataan Aldi Taher yang mengaku memiliki anak dari Dewi Perssik yakni Gabriel.