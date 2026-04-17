Gara-gara Ini, Raffi Ahmad Teringat Amanah dari Julia Perez

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad menyampaikan respons soal pemintaan bantuan dari ibunda Julia Perez, Sri Wulansih.

Adapun Sri Wulansih diduga tengah kesulitan ekonomi lalu meminta bantuan Raffi Ahmad agar membeli apartemen mendiang Julia Perez.

Perihal permintaan tersebut, Raffi Ahmad mengaku sudah berkomunikasi dengan ibunda almarhumah Julia Perez itu.

"Baru saja komunikasi, video call," kata Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (16/4).

Suami Nagita Slavina itu memastikan akan berusaha menolong keluarga Julia Perez.

Gara-gara momen ini, Raffi Ahmad teringat pesan selebritas yang karib disapa Jupe itu semasa hidup.

"Kita doakan semoga bisa membantu. Karena waktu itu almarhumah Jupe pernah ngomong di rumah sakit. 'Raffi, kalau ada apa-apa, tolong mama gue ya'," ucap ayah Rafathar itu.

Raffi Ahmad memastikan bakal menjalankan amanah sahabatnya, Julia Perez yang berpulang pada 2017 itu.