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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Gara-gara Ini, Rizky Billar Siap Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 17 Juni 2026 – 14:14 WIB
Gara-gara Ini, Rizky Billar Siap Tempuh Jalur Hukum - JPNN.COM
Rizky Billar saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (6/12). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rizky Billar siap menempuh jalur hukum setelah digosipkan berselingkuh hingga berada di ambang perceraian.

Adapun gosip tersebut bermula dari konten hoaks atau kabar bohong yang beredar di media sosial.

Menyikapi konten itu, Rizky Billar melalui kuasa hukum menyampaikan pernyataan resmi baru-baru ini.

‎"Sehubungan dengan kembali beredarnya informasi, tuduhan, opini, maupun pernyataan di berbagai platform media sosial, elektronik, maupun media lainnya yang menyebutkan atau menuduhkan melakukan gugatan cerai terhadap istri, dan perselingkuhan," ungkap kuasa hukum Rizky Billar, Sadrakh Sondakh.

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"Bahwa sehubungan dengan informasi opini belakangan ini yang telah ditemukan dan beredar sejumlah akun media sosial yang menyudutkan dengan kata-kata tidak pantas serta pernyataan yang tidak memiliki dasar maka dengan ini kami menghimbau kepada pelaku untuk menghentikan, menyebarluaskan, mengulang, mempublikasikan," sambungnya.

Kuasa hukum memberi peringatan agar netizen berhenti membuat konten hoaks terkait Rizky Billar.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan langkah hukum atau laporan polisi terhadap pelaku yang menyebarkan gosip tentang suami Lesti Kejora itu.

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‎"Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud pada angka 2 di atas serta dengan adanya berbagai konten di beberapa platform sosial media tersebut maka Management bersama Kuasa Hukum akan menempuh langkah-langkah hukum yang diperlukan dalam beberapa hari kedepan," tegasnya.

Selanjutnya, Sadrakh Sondakh mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan konten hoaks yang beredar di media sosial.

‎"Kami meminta dan menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para penggemar Leslar, untuk tidak mempercayai, menanggapi, maupun turut menyebarluaskan konten-konten yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tutupnya. (jpnn)

Aktor Rizky Billar siap menempuh jalur hukum setelah digosipkan berselingkuh hingga berada di ambang perceraian.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

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TAGS   Rizky Billar  Lesti  lesti kejora  rizky billar dan lesti kejora 
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