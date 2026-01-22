Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Gara-Gara Ini, Sule Sindir Teddy Pardiyana

Kamis, 22 Januari 2026 – 06:16 WIB
Sule saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (18/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sule menyampaikan komentar terkait langkah Teddy Pardiyana yang mengajukan permohonan kontensius ke Pengadilan Agama (PA) Bandung perihal status hak ahli waris untuk anak perempuannya, Bintang.

Komedian sekaligus penyanyi itu tetap santai walau namanya dan tiga anaknya disangkutpautkan sebagai pihak tergugat.

“Kalau dibilang berseteru, menurut saya berlebihan. Kalau memang ribut, dia tinggal telepon saya,” kata Sule saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Ayah Rizky Febian itu menjelaskan bahwa sebenarnya sebagian hartanya sudah diberikan kepada mantan istrinya, Lina Jubaedah semasa hidup.

Menurut Sule, sejumlah harta juga telah diperuntukkan bagi Bintang, anak hasil pernikahan Lina Jubaedah dan Teddy Pardiyana.

“Tidak mungkin almarhumah tidak dapat bagian, ada bagiannya. Tapi yang perlu diingat, dahulu ada harta yang belum jelas ke mana perginya, ada yang hilang, tetapi saya tidak mempermasalahkan itu,” beber Sule.

Sule kemudian menyampaikan sindiran untuk Teddy Pardiyana yang masih mempermasalahkan ahli waris.

Mantan suami Lina Jubaedah itu menduga Teddy Pardiyana tidak mau bekerja untuk mencari penghasilan.

Sule  Teddy Pardiyana  lina jubaedah  suami Lina Jubaedah 
