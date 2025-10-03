Garap Pasar Wisata Urban Jabar, PIK Tourism Board Hadir di ASITA Travel Fair & WJTM 2025

jpnn.com, JAKARTA - PIK Tourism Board yang menjadi inisiatif strategis Agung Sedayu Group (ASG) dalam mempromosikan Pantai Indah Kapuk (PIK) sebagai destinasi pariwisata terus menunjukkan eksistensinya.

Pada September lalu, PIK Tourism Board ambil bagian pada dua ajang besar event pariwisata di Bandung, yakni ASITA Travel Fair dan West Java Travel Mart (WJTM) 2025.

ASITA Travel Fair berlangsung pada 22–28 September, sedangkan WJTM 2025 digelar pada 23 September. Kehadiran PIK Tourism Board di dua event besar pariwisata itu bukan sekadar untuk rutinitas pameran, melainkan sebagai strategi yang lebih besar, yakni memperkuat posisi PIK sebagai destinasi wisata urban dengan daya tarik lintas segmen.

Langkah PIK Tourism Board hadir di Bandung pun bukan tanpa alasan. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu kantong wisatawan domestik dengan daya beli kuat, sekaligus menjadi wilayah yang kerap melahirkan tren perjalanan baru.

Dengan menempatkan diri di jantung antusiasme itu, PIK Tourism Board membidik segmen penggemar kombinasi kuliner, hiburan, rekreasi keluarga, dan pesona alam pesisir.

“Partisipasi kami di ASITA Travel Fair Bandung merupakan komitmen agar PIK dikenal lebih luas oleh travel agent dan wisatawan di luar Jakarta,” ujar Head of Tourism Development Agung Sedayu Group (ASG) Fenny Maria.

Menurut Fenny, minat pengunjung Bandung yang tinggi menjadi indikasi bahwa langkah PIK mengusung konsep family-friendly dan lifestyle-oriented telah menemukan pasarnya.

“Kami melihat antusiasme yang luar biasa dari pengunjung Bandung dan sekitarnya yang menunjukkan minat tinggi terhadap konsep wisata yang family-friendly dan lifestyle-oriented yang ditawarkan PIK,” tuturnya.